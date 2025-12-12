Gericht bestätigt: Rettung des DSV Leoben geglückt

Der DSV Leoben ist kein Fall mehr fürs Gericht. Vor wenigen Tagen wurde das Sanierungsverfahren des Vereins aufgehoben. Der Obmann bedankte sich bei Gönnern und Sponsoren und hofft auf weitere Unterstützer.
Aus Donawitz gibt es vorweihnachtliche gute Nachrichten: Das Landesgericht Leoben hat den Sanierungsplan des DSV am 9. Dezember rechtskräftig bestätigt und damit das Sanierungsverfahren offiziell aufgehoben.
100.000 Euro aufgetrieben
Obmann Peter Krenmayr nannte der „Krone“ Details: Demnach seien durch Sponsoren und Gönner 85.000 Euro aufgetrieben worden, weitere 15.000 Euro kamen durch eine Crowdfunding-Aktion in die Kassen. Diese Aktion läuft auch weiterhin. „Vielleicht beteiligen sich jetzt auch jene, die noch abgewartet haben, ob die Rettung des DSV auch tatsächlich gelingt“, so Krenmayr.
Mit dem Betrag hat der Verein die erste Barquote samt Verfahrenskosten beglichen. Krenmayr betonte, dass dabei „kein einziger Cent Steuergeld der Bürger“ verwendet worden sei. Bis Oktober 2027 stehen noch vier weitere Zahlungen an, die allerdings deutlich unter der ersten Quote liegen, da keine weiteren Verfahrenskosten mehr auf den DSV zukommen.
Wie bereits mehrfach angekündigt, will der Verein künftig auch ehemalige Obmänner finanziell in die Pflicht nehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.