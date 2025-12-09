Arbeit im Urlaub bringt Polizisten vor Gericht

Bootsunglück vor Samos: Minderjähriger tot
Tragischer Unfall
Nach einem Übersetzungsfehler bei der italienischen Polizei hatte man bei der Kärntner Polizei nach Mafia-Spionen gesucht – vergeblich. Allerdings fand man auf einem beschlagnahmten Handy Hinweise, dass ein Beamter im Kroatien-Urlaub ermittelt hatte. Unerlaubt. Aus dem Zufallsfund wurde nun ein großer Strafprozess.
Manchmal sind die Wege der Justiz für Laien undurchschaubar. Wie in diesem Fall, wo ein Kärntner Polizist und zwei Bekannte auf der Anklagebank sitzen. Das Verfahren gegen die drei Männer ist das, was vom spektakulären Mafia-Verdacht bei der Polizei in Klagenfurt übrig geblieben ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.