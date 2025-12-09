Arbeit im Urlaub bringt Polizisten vor Gericht

Manchmal sind die Wege der Justiz für Laien undurchschaubar. Wie in diesem Fall, wo ein Kärntner Polizist und zwei Bekannte auf der Anklagebank sitzen. Das Verfahren gegen die drei Männer ist das, was vom spektakulären Mafia-Verdacht bei der Polizei in Klagenfurt übrig geblieben ist.