Gekipptes Fenster als „Einladung“ für Einbrecher

Bargeld, Schmuck, Edelmetalle gestohlen

Durch gewaltsames Aufhebeln eines gekippten Schlafzimmerfensters hatten sich die Kriminellen Zutritt zur Erdgeschosswohnung verschafft, heißt es vonseiten der Ermittler. Aus dem Schlafzimmer stahlen die Täter schließlich Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro sowie Schmuck und diverse Edelmetalle. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden.