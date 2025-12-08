Vorteilswelt
Geld, Schmuck futsch

Gekipptes Fenster als „Einladung“ für Einbrecher

Tirol
08.12.2025 06:00
In Volders kam es zu dem Einbruch (Symbolbild).
In Volders kam es zu dem Einbruch (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)

Unbekannte Dämmerungseinbrecher trieben am Samstagabend in Volders im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ihr Unwesen. Die Täter, denen es nicht allzu schwer gemacht wurde, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Es dürfte sich wohl um einen klassischen Dämmerungseinbruch gehandelt haben. Jahr für Jahr warnt die Polizei im Herbst und Winter vor solchen Coups. In Volders schlugen die Täter zwischen 16 und 21 Uhr zu.

Bargeld, Schmuck, Edelmetalle gestohlen
Durch gewaltsames Aufhebeln eines gekippten Schlafzimmerfensters hatten sich die Kriminellen Zutritt zur Erdgeschosswohnung verschafft, heißt es vonseiten der Ermittler. Aus dem Schlafzimmer stahlen die Täter schließlich Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro sowie Schmuck und diverse Edelmetalle. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden.

Dämmerungseinbrecher haben jetzt wieder Hochsaison.
„Oft leichtes Spiel“
Wie man Einbrecher von Haus und Wohnung fernhält
31.10.2025

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen sind im Gange. Mögliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Hubert Rauth
