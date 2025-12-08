Gekipptes Fenster als „Einladung“ für Einbrecher

Unbekannte Dämmerungseinbrecher trieben am Samstagabend in Volders im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ihr Unwesen. Die Täter, denen es nicht allzu schwer gemacht wurde, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck.
Es dürfte sich wohl um einen klassischen Dämmerungseinbruch gehandelt haben. Jahr für Jahr warnt die Polizei im Herbst und Winter vor solchen Coups. In Volders schlugen die Täter zwischen 16 und 21 Uhr zu.
Bargeld, Schmuck, Edelmetalle gestohlen
Durch gewaltsames Aufhebeln eines gekippten Schlafzimmerfensters hatten sich die Kriminellen Zutritt zur Erdgeschosswohnung verschafft, heißt es vonseiten der Ermittler. Aus dem Schlafzimmer stahlen die Täter schließlich Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro sowie Schmuck und diverse Edelmetalle. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden.
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen sind im Gange. Mögliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
