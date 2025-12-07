Zweite Murbrücke auf A2 erfolgreich entfernt

Was für ein Spektakel! Zentimeter für Zentimeter wurde in der Nacht auf Sonntag auf der A2 Südautobahn bei Feldkirchen das alte, 230 Tonnen schwere und rund 100 Meter lange Tragwerk der zweiten Murbrücke von drei Kränen angehoben, auf ein Spezialfahrzeug verladen und dann abtransportiert. Das Unterfangen war nötig, da eine Sanierung finanziell zu teuer gekommen wäre. Ein Neubau ist somit deutlich günstiger.