Zweite Murbrücke auf A2 erfolgreich entfernt

Sanieren oder Neubau? Bald war klar, die beiden Autobahnbrücken zwischen Graz-Ost und Feldkirchen müssen neu errichtet werden, eine Sanierung wäre zu teuer. In der Nacht auf Sonntag wurde dann die zweite Brücke abgebaut.
Was für ein Spektakel! Zentimeter für Zentimeter wurde in der Nacht auf Sonntag auf der A2 Südautobahn bei Feldkirchen das alte, 230 Tonnen schwere und rund 100 Meter lange Tragwerk der zweiten Murbrücke von drei Kränen angehoben, auf ein Spezialfahrzeug verladen und dann abtransportiert. Das Unterfangen war nötig, da eine Sanierung finanziell zu teuer gekommen wäre. Ein Neubau ist somit deutlich günstiger.
Neue Brücke ab 2026 geplant
Jetzt, nach dem Abbau der zweiten Brücke, werden die Pfeiler neu errichtet, auf denen die neue Brücke dann stehen soll. Das alles soll im Juni 2026 in einer weiteren, aufregenden Aktion über die Bühne gehen. Dann ist der Streckenabschnitt bald wieder komplikationslos befahrbar. Renaturierungsmaßnahmen passieren natürlich abseits der Fahrbahn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.