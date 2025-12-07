Vorteilswelt
Spektakuläre Aktion

Zweite Murbrücke auf A2 erfolgreich entfernt

Steiermark
07.12.2025 12:49
Mit drei Kränen wurde die Brücke herausgehoben.
Mit drei Kränen wurde die Brücke herausgehoben.(Bild: ASFINAG)

Sanieren oder Neubau? Bald war klar, die beiden Autobahnbrücken zwischen Graz-Ost und Feldkirchen müssen neu errichtet werden, eine Sanierung wäre zu teuer. In der Nacht auf Sonntag wurde dann die zweite Brücke abgebaut.

Was für ein Spektakel! Zentimeter für Zentimeter wurde in der Nacht auf Sonntag auf der A2 Südautobahn bei Feldkirchen das alte, 230 Tonnen schwere und rund 100 Meter lange Tragwerk der zweiten Murbrücke von drei Kränen angehoben, auf ein Spezialfahrzeug verladen und dann abtransportiert. Das Unterfangen war nötig, da eine Sanierung finanziell zu teuer gekommen wäre. Ein Neubau ist somit deutlich günstiger.

(Bild: Asfinag)

Neue Brücke ab 2026 geplant
Jetzt, nach dem Abbau der zweiten Brücke, werden die Pfeiler neu errichtet, auf denen die neue Brücke dann stehen soll. Das alles soll im Juni 2026 in einer weiteren, aufregenden Aktion über die Bühne gehen. Dann ist der Streckenabschnitt bald wieder komplikationslos befahrbar. Renaturierungsmaßnahmen passieren natürlich abseits der Fahrbahn.

