Zorniger Rowdy oder doch nur hungriger Marder?

Ein aufgerissener Müllsack und verteilter Müll am Gehsteig sorgen bei einem Anrainer in Neunkirchen (Niederösterreich) für Ärger – und Rätsel. Wer war der Übeltäter?
Große Aufregung am Mittwoch knapp vor 22 Uhr in der Neunkirchner Blätterstraße. Herr S. wurde von einer Nachbarin darauf aufmerksam gemacht, dass sein Gelber Sack, der zur Abholung für den nächsten Tag bereitstand, komplett aufgerissen war und sich der Müll auf dem Gehsteig verteilt hat.
Sogar die Polizei rückte an, um den Schaden zu begutachten, sah aber von einer Anzeige ab, da kein eigentlicher Schaden zu beklagen war. Und auch bei anderen Müllsäcken war nichts zu sehen.
Das ist die Theorie eines Jägers
War es nun die Tat eines Einzelnen, der des Nächtens seine Wut an dem Müllsack ausließ? Oder – und das ist die Theorie eines Jägers: „Es könnte auch ein hungriger Marder gewesen sein, der in dem Sack einen leeren Pizzakarton oder Wurstpapier gerochen hat“.
Vonseiten der Stadtpolizei wurden keine weiteren Vorfälle dieser Art in dieser Nacht gemeldet. Bei einem Nachbarn ein paar Häuser weiter wurde jedoch am nächsten Tag ein ähnlicher Vorfall gesichtet. Egal, ob Vandale oder Marder – es bleibt auf jeden Fall immer spannend in Neunkirchen.
