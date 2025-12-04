Torture-murder motive
Danylo K. (21) had to die for this amount of money
Tortured and burned to death - a student in Vienna was brutally murdered for the secret password to two crypto accounts belonging to his father, the deputy mayor of the Ukrainian city of Kharkiv. The investigators remained silent about the amount. The "Krone" knows how much the life of Danylo K. (21) was worth ...
He had fled the war - and died a gruesome death in Vienna. The young Ukrainian politician's son was lured into the diabolical trap in Vienna's luxury Sofitel Hotel by a young compatriot whom he trusted. In a careless moment, the 21-year-old student had told the fake friend about his father's fortune stashed away in a so-called digital wallet.
