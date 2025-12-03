Business Class | Im Glashaus

Business Class. Sebastian Kurz hängte es an die große Glocke: Er flog als Außenminister und später als Bundeskanzler (fast) nur in der sogenannten „Holzklasse“, der unbequemsten, billigsten Kategorie „Economy Class“, und zeigte sich damit als das, was Herbert Kickl gerne wäre: „Volkskanzler“, einer wie Du und ich. Längst fliegt Privatmann Kurz als erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Flüge nicht mehr von der öffentlichen Hand bezahlt werden, wohl „Business“ und keiner muss sich daran stoßen. Doch an teuren Politiker-Flügen, die aus der Staatskassa bezahlt werden, stoßen sich viele. So wollten wir in der „Krone“-Frage des Tages wissen, ob es ein Business-Class-Verbot für die Volksvertreter geben soll – 87 Prozent sagten Ja! Eindeutiger geht es nicht.