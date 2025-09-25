Rapid-Comeback! Burgstaller zurück in Hütteldorf

Guido Burgstaller ist zurück beim SK Rapid! Wie der österreichische Tabellenführer am Donnerstag bekannt gab, wird der 36-Jährige als Stürmer-Trainer der grün-weißen Akademie sein Wissen weitergeben.
Erst vor wenigen Wochen hatte Burgstaller als Individualcoach im Trainerteam von Teamchef Martin Scherb in der U19-Nationalmannschaft angeheuert, parallel dazu will der ehemalige Torjäger auch bei seinem Herzensverein mitmischen.
Burgstaller freut sich auf „echte Talente“
„Ich gehe die Aufgabe bei meinem Lieblingsklub mit sehr großer Motivation an und freue mich ungemein darauf. Ich weiß, dass mich in unserer Akademie echte Talente erwarten und mit einigen durfte ich bereits beim U19-Nationalteam arbeiten. Wie als Spieler werde ich auch in Zukunft alles für eine erfolgreiche Arbeit geben, freue mich auf die Zusammenarbeit mit den engagierten Akademie-Trainern und danke Steffen Hofmann und Willi Schuldes für das in mich gesetzte Vertrauen“, wird der 26-fache ÖFB-Teamspieler in einer Aussendung des SK Rapid zitiert.
Erst im Sommer hatte Burgstaller seine Schuhe an den Nagel gehängt, der 3:0-Sieg über den LASK am 1. Juni war sein letzter Auftritt im grünen Trikot. Der Kärntner erzielte damals das Führungstor, steuerte einen Assist bei und war damit maßgeblich daran beteiligt, den SK Rapid in die Conference League zu führen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.