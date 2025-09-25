Vorteilswelt
Grün-Weiß bestätigt:

Rapid-Comeback! Burgstaller zurück in Hütteldorf

Bundesliga
25.09.2025 12:17
Guido Burgstaller wird das grün-weiße Trainerteam verstärken.
Guido Burgstaller wird das grün-weiße Trainerteam verstärken.(Bild: GEPA)

Guido Burgstaller ist zurück beim SK Rapid! Wie der österreichische Tabellenführer am Donnerstag bekannt gab, wird der 36-Jährige als Stürmer-Trainer der grün-weißen Akademie sein Wissen weitergeben.

Erst vor wenigen Wochen hatte Burgstaller als Individualcoach im Trainerteam von Teamchef Martin Scherb in der U19-Nationalmannschaft angeheuert, parallel dazu will der ehemalige Torjäger auch bei seinem Herzensverein mitmischen.

Burgstaller freut sich auf „echte Talente“
„Ich gehe die Aufgabe bei meinem Lieblingsklub mit sehr großer Motivation an und freue mich ungemein darauf. Ich weiß, dass mich in unserer Akademie echte Talente erwarten und mit einigen durfte ich bereits beim U19-Nationalteam arbeiten. Wie als Spieler werde ich auch in Zukunft alles für eine erfolgreiche Arbeit geben, freue mich auf die Zusammenarbeit mit den engagierten Akademie-Trainern und danke Steffen Hofmann und Willi Schuldes für das in mich gesetzte Vertrauen“, wird der 26-fache ÖFB-Teamspieler in einer Aussendung des SK Rapid zitiert.

Lesen Sie auch:
Hans Krankl
SCR ein Titelfavorit
Krankl: „Rapid hat qualitativ den besten Kader!“
23.09.2025

Erst im Sommer hatte Burgstaller seine Schuhe an den Nagel gehängt, der 3:0-Sieg über den LASK am 1. Juni war sein letzter Auftritt im grünen Trikot. Der Kärntner erzielte damals das Führungstor, steuerte einen Assist bei und war damit maßgeblich daran beteiligt, den SK Rapid in die Conference League zu führen. 

Mehr Bundesliga
Klausel beim FC Bayern
Spektakulärer Kane-Wechsel? „Er ist willkommen!“
Aus und vorbei
LASK und Trainer Sacramento lassen sich scheiden!
Update von Rapid
Nosa Dahl fällt weiter aus, Entwarnung bei Bolla
Wenige Wochen im Amt
LASK-Coach justament nach Derby-Sieg vor dem Aus!

