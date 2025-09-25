Rapid-Comeback! Burgstaller zurück in Hütteldorf

Burgstaller freut sich auf „echte Talente“

„Ich gehe die Aufgabe bei meinem Lieblingsklub mit sehr großer Motivation an und freue mich ungemein darauf. Ich weiß, dass mich in unserer Akademie echte Talente erwarten und mit einigen durfte ich bereits beim U19-Nationalteam arbeiten. Wie als Spieler werde ich auch in Zukunft alles für eine erfolgreiche Arbeit geben, freue mich auf die Zusammenarbeit mit den engagierten Akademie-Trainern und danke Steffen Hofmann und Willi Schuldes für das in mich gesetzte Vertrauen“, wird der 26-fache ÖFB-Teamspieler in einer Aussendung des SK Rapid zitiert.