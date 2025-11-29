Minnesota holt in der NHL den nächsten Sieg

Minnesota Wild bleibt in der National Hockey League auf dem Vormarsch. Ohne den weiter verletzt fehlenden Marco Rossi schrieb das Team aus St. Paul am Freitag (Ortszeit) mit einem 3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Colorado Avalanche den siebenten Sieg in Serie an.
Matt Boldy traf im Shootout entscheidend, in der regulären Spielzeit schrieb Kirill Kaprisow beide Treffer für Minnesota an. Wild-Goalie Jesper Wallstedt war mit 39 Paraden wieder ein entscheidender Faktor.
Colorado ging nach zehn Siegen en suite wieder einmal als Verlierer vom Eis. Das Team aus Denver führt die Western Conference weiter an, Minnesota ist auf Rang drei zu finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.