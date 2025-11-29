Champion Oklahoma feiert elften Sieg in Folge

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat mit einem 123:119 gegen die Phoenix Suns den vierten Gruppensieg im NBA-Cup gefeiert. Insgesamt war es der elfte Sieg in Serie für das Team um Star Shai Gilgeous-Alexander, der 37 Punkte erzielte.
Die Saisonbilanz steht nun bei 19:1. Im Viertelfinale trifft Oklahoma nun erneut auf die Suns. Im zweiten Duell im Osten spielen Jakob Pöltls Toronto Raptors gegen die New York Knicks, im Westen die Los Angeles Lakers gegen San Antonio Spurs.
Lakers siegen
Die Lakers gewannen auch die vierte Partie seit dem Saisondebüt von LeBron James. Der 129:119-Erfolg gegen die Dallas Mavericks stand auch im Zeichen des aufsehenerregenden Wechsels zu Beginn des Jahres, bei dem unter anderen Luka Doncic und Anthony Davis die Teams tauschten. Der nunmehrige Lakers-Star Doncic erzielte gegen sein altes Team 35 Punkte und 11 Assists.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.