NBA

Champion Oklahoma feiert elften Sieg in Folge

US-Sport
29.11.2025 10:56
Jaylin Williams von den Oklahoma City Thunder
Jaylin Williams von den Oklahoma City Thunder(Bild: AP)

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat mit einem 123:119 gegen die Phoenix Suns den vierten Gruppensieg im NBA-Cup gefeiert. Insgesamt war es der elfte Sieg in Serie für das Team um Star Shai Gilgeous-Alexander, der 37 Punkte erzielte.

0 Kommentare

Die Saisonbilanz steht nun bei 19:1. Im Viertelfinale trifft Oklahoma nun erneut auf die Suns. Im zweiten Duell im Osten spielen Jakob Pöltls Toronto Raptors gegen die New York Knicks, im Westen die Los Angeles Lakers gegen San Antonio Spurs.

Lakers siegen
Die Lakers gewannen auch die vierte Partie seit dem Saisondebüt von LeBron James. Der 129:119-Erfolg gegen die Dallas Mavericks stand auch im Zeichen des aufsehenerregenden Wechsels zu Beginn des Jahres, bei dem unter anderen Luka Doncic und Anthony Davis die Teams tauschten. Der nunmehrige Lakers-Star Doncic erzielte gegen sein altes Team 35 Punkte und 11 Assists.

