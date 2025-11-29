Champion Oklahoma feiert elften Sieg in Folge

Lakers siegen

Die Lakers gewannen auch die vierte Partie seit dem Saisondebüt von LeBron James. Der 129:119-Erfolg gegen die Dallas Mavericks stand auch im Zeichen des aufsehenerregenden Wechsels zu Beginn des Jahres, bei dem unter anderen Luka Doncic und Anthony Davis die Teams tauschten. Der nunmehrige Lakers-Star Doncic erzielte gegen sein altes Team 35 Punkte und 11 Assists.