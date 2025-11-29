Chicago Bears düpieren Super-Bowl-Sieger

Beide Teams führen

Beide Teams führen ihre Divisionen weiter an. Während die Eagles (8:4) nach zwei Niederlagen in Folge wieder um den schon sicher geglaubten Divisions-Sieg zittern müssen, schob sich Chicago (9:3) mit dem fünften Sieg in Serie in der umkämpften NFC North wieder vor die Green Bay Packers. Beide treffen am kommenden Spieltag im direkten Duell aufeinander.