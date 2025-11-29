Formel-1: Sprintrennen in Katar ab 15 Uhr LIVE

Denn eines machte Piastri deutlich: Aufgeben und den Helfer für Norris spielen, will er nicht. „Wir hatten eine sehr kurze Diskussion und die Antwort ist nein“, entgegnete er im Fahrerlager in Lusail auf eine entsprechende Frage. Details über das Gespräch und seine Teilnehmer nannte er nicht. Stattdessen betonte Piastri, dass er selbst immer noch eine ordentliche Chance habe, die WM zu gewinnen, wenn alles gut laufe: „Ich weiß, dass es nicht unmöglich ist.“