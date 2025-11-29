„Schwerer Betrug“: Ex-Formel-1-Pilot im Gefängnis!

Nicht der erste Konflikt mit dem Gesetz

Schon während seiner aktiven Karriere war der 42-Jährige in eine bekannte Gerichtsaffäre verwickelt. 2011 verletzte Sutil den damaligen Lotus-Boss Eric Lux in einem Nachtclub in Shanghai mit einem zerbrochenen Champagnerglas am Hals und erhielt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. 2020 geriet er erneut in die Schlagzeilen, als er einen McLaren Senna LM in Monaco schwer beschädigte.