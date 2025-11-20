Nach Superstart nächsten Titelanwärter im Visier

„Das ist der beste Saisonstart, den wir je hatten. Und dann gab’s gegen Waldviertel sogar einen Sieg über einen Titelmitfavoriten.“ Sportchef Micha Henschke ist weiter voller Freude – die Volleyballer von VCA Amstetten NÖ feierten im Heimderby ein 3:2, sind mit dem sechsten Sieg im achten Match Zweiter der Austrian Volley League. „Wir schauen in der Tabelle von oben nach unten. Nachdem es oft umgekehrt war, tut das nun richtig gut“, so die Klubgrande, in dessen Team der neu gekommene US-Außenangreifer Rogers gegen Waldviertel mit 22 Punkten Topscorer wurde. „Ein richtiger Ami, ein cooler Typ. Er schießt aus allen Lagen.“