Herren-Volleyball

Nach Superstart nächsten Titelanwärter im Visier

Sport
20.11.2025 15:30
Amstettens Volleyballer im Dauerjubel.
Amstettens Volleyballer im Dauerjubel.(Bild: GEPA)

Auf in die Volleyball-Hallen des Landes! Während Waldviertels Herren in Zwettl am Freitag und Sonntag Graz bzw. St. Pölten empfangen, geht‘s für Amstetten am Sonntag daheim gegen Titelanwärter Aich/Dob. Nach dem 3:2-Derbysieg sind die Mostviertler als Zweitplatzierter weiter auf der Erfolgswelle.

„Das ist der beste Saisonstart, den wir je hatten. Und dann gab’s gegen Waldviertel sogar einen Sieg über einen Titelmitfavoriten.“ Sportchef Micha Henschke ist weiter voller Freude – die Volleyballer von VCA Amstetten NÖ feierten im Heimderby ein 3:2, sind mit dem sechsten Sieg im achten Match Zweiter der Austrian Volley League. „Wir schauen in der Tabelle von oben nach unten. Nachdem es oft umgekehrt war, tut das nun richtig gut“, so die Klubgrande, in dessen Team der neu gekommene US-Außenangreifer Rogers gegen Waldviertel mit 22 Punkten Topscorer wurde. „Ein richtiger Ami, ein cooler Typ. Er schießt aus allen Lagen.“

VCA-Bomber Simon Schlöglhofer.
VCA-Bomber Simon Schlöglhofer.(Bild: GEPA)

Für den VCA geht’s am Sonntag weiter – da kommt mit Aich/Dob schon der nächste Titelanwärter in die Pölz-Halle. Henschke: „Ich weiß nicht, wann wir gegen dieses Team das letzte Mal gewonnen haben. Aber wir haben ein super Service, das macht schon viel aus. Wir haben derzeit natürlich sehr viel Selbstvertrauen und werden auch gegen das Topteam Aich/Dob wieder angreifen.“

Volle Power in Zwettl

Waldviertel, aktuell Liga-Fünfter, serviert diese Woche gleich zweimal daheim – am Freitag gegen Graz und Sonntag gegen St. Pölten. Die Nordmänner sind bereit. „Zwei Spiele. Zwei Herausforderungen. Eine Mission: Volle Halle – volle URW-Power!“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
