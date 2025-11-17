Trotz Helm: Unfall mit E-Scooter hatte böse Folgen

Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck erlitt Montagnachmittag ein 21-Jähriger schwere Kopfverletzungen. Und das, obwohl der junge Mann bei der Fahrt mit einem E-Scooter einen Helm getragen hatte.
Der 21-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Eduard-Bodem-Gasse unterwegs. Zeitgleich wollte ein 46-jähriger Autofahrer von einer Einfahrt auf die Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter.
Der 21-Jährige kam zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Trotz Helm zog sich der junge Mann schwere Kopfverletzungen zu und musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind laut Polizei im Gange.
