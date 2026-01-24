Frankreich stellt gleich zwei EM-Rekorde auf

Frankreichs Handballer haben bei der EM am Samstag gleich zwei Rekorde aufgestellt.
Beim 46:38 gegen Portugal im zweiten Hauptrundenspiel erzielte die „Equipe Tricolore“ so viele Treffer in einer Halbzeit wie noch nie zuvor ein Team bei einer Europameisterschaft. Bereits zur Pause kam das Team um Starspieler Dika Mem auf 28 Tore und überbot die seit 2014 von Polen gehaltene Bestmarke (26). Außerdem war es mit 84 Treffern das torreichste Spiel in der EM-Geschichte.
Es fielen noch um drei Tore mehr als in der diesjährigen Vorrundenpartie zwischen Slowenien und Montenegro. An einem dritten Tore-Rekord schrammten die Franzosen nur haarscharf vorbei, egalisierten aber immerhin ihre eigene Bestmarke aus dem Vorrundenspiel gegen die Ukraine. Schon wieder traf der Europameister 46 Mal – noch nie war ein Team erfolgreicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.