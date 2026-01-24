Frankreich stellt gleich zwei EM-Rekorde auf

Beim 46:38 gegen Portugal im zweiten Hauptrundenspiel erzielte die „Equipe Tricolore“ so viele Treffer in einer Halbzeit wie noch nie zuvor ein Team bei einer Europameisterschaft. Bereits zur Pause kam das Team um Starspieler Dika Mem auf 28 Tore und überbot die seit 2014 von Polen gehaltene Bestmarke (26). Außerdem war es mit 84 Treffern das torreichste Spiel in der EM-Geschichte.