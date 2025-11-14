Chance für die Kammer | Ins Tun kommen

Ins Tun kommen. Doch die Vorstellungen, was, wie und wann zu tun ist – darüber scheint man sich in der Dreier-Koalition so gar nicht einig zu sein.

So war etwa bei der Pressekonferenz zum Abschluss des Landeshauptleutetreffens zu beobachten, dass SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler lieber zu FPÖ-Landeshauptmann Kunasek rückte, während er zu Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll Abstand hielt. Nur eine Momentaufnahme? Ja, sicher. Aber Polit-Insider berichten immer öfter, dass es mit der in den ersten türkis-rot-pinken Regierungsmonaten so sehr zur Schau getragenen Harmonie längst vorbei sei. Man reibt sich teils heftig. Dabei müsste man - um mit dem Bundeskanzler zu sprechen – wirklich endlich ins Tun kommen.