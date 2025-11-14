Skurril: Eier-Werfer war Rubiales‘ eigener Onkel

„Er hat mich mit Eiern beworfen, weil er gestört ist, erklären kann ich mir das nicht“, so der 48-jährige Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF. „Ich bin auf ihn losgegangen, weil ich dachte, dass einer Familie im Publikum etwas zustoßen würde“, sagte Rubiales laut „Mundo Deportivo“. Wie in einem von spanischen Medien verbreiteten Video zu sehen ist, hielten mehrere Personen Rubiales auf, als er sich auf den Eier-Werfer stürzen wollte. Medien spekulierten, ein familiärer Streit könnte den Angriff ausgelöst haben.