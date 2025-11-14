Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familiär brodelt‘s

Skurril: Eier-Werfer war Rubiales‘ eigener Onkel

Fußball International
14.11.2025 14:35
Luis Rubiales wurde von seinem eigenen Onkel mit Eiern beworfen.
Luis Rubiales wurde von seinem eigenen Onkel mit Eiern beworfen.(Bild: GEPA)

Bei dem Mann, der Spaniens früheren Fußball-Präsidenten Luis Rubiales bei einer Buchvorstellung in Madrid mit Eiern beworfen hat, handelt es sich um einen Onkel von Rubiales. Der Angreifer sei Luis Ruben Rubiales, TV-Schauspieler und jüngerer Bruder des Vaters von Rubiales, bestätigte der Angegriffene der Nachrichtenseite „Periodista Digital“. Dabei habe der Werfer am Donnerstagabend „Schuft“ gerufen, wie die Zeitung „El País“ berichtete.

0 Kommentare

„Er hat mich mit Eiern beworfen, weil er gestört ist, erklären kann ich mir das nicht“, so der 48-jährige Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF. „Ich bin auf ihn losgegangen, weil ich dachte, dass einer Familie im Publikum etwas zustoßen würde“, sagte Rubiales laut „Mundo Deportivo“. Wie in einem von spanischen Medien verbreiteten Video zu sehen ist, hielten mehrere Personen Rubiales auf, als er sich auf den Eier-Werfer stürzen wollte. Medien spekulierten, ein familiärer Streit könnte den Angriff ausgelöst haben.

Hermoso auf den Mund geküsst
Rubiales hatte am 20. August 2023 im Rahmen der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der spanischen Fußballerinnen in Sydney der Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Die Spielerin erklärte, dies sei ohne ihr Einverständnis geschehen. Bald darauf trat Rubiales von seinem Amt zurück. Die FIFA sperrte ihn für drei Jahre und ein Gericht verurteilte ihn wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe.

Lesen Sie auch:
Luis Rubiales
Kuss-Gate
Skurriler neuer Eklat um Skandalfigur Rubiales
14.11.2025

In seinem Buch unter dem Originaltitel „Matar a Rubiales“ (Rubiales killen) legt er seine Version des nicht einvernehmlichen Kusses dar und prangert eine mediale und politische Verschwörung gegen seine Person an. „Ich werde mich nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich habe nicht gelogen. Ich denke nicht daran, zur Föderation zurückzukehren“, sagte Rubiales.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.707 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.668 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
924 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Familiär brodelt‘s
Skurril: Eier-Werfer war Rubiales‘ eigener Onkel
Hilfe von Gibraltar?
Underdog träumt! Wird verrücktes Szenario wahr?
Nach Rot gegen Irland
Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt
Neuer Job
Jürgen Klopp verkündet: „Jetzt kribbelt es wieder“
Fuchsteufelswild
„Beschissener Journalist“: Neymar tobt nach „Lüge“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf