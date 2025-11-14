Skurriler neuer Eklat um Skandalfigur Rubiales

Weltweite Debatte über Machtverhältnisse und Respekt im Sport

Rubiales hatte am 20. August 2023 im Rahmen der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der spanischen Fußballerinnen in Sydney Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Die Spielerin erklärte später, dies sei ohne ihr Einverständnis geschehen. Einen Monat später trat Rubiales unter dem Druck der öffentlichen und juristischen Reaktionen auf den Vorfall von seinem Amt zurück. Die FIFA sperrte ihn für drei Jahre. Der Fall hatte weltweit eine Debatte über Machtverhältnisse und Respekt im Profisport ausgelöst.