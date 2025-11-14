Mann (21) in Silo in Getreide verschüttet – tot

Arbeiter betraten Silo von oben

Sein 37-jähriger Kollege, der bis zum Hals im Getreide steckte, kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Ausgelöst wurde das Unglück, als die beiden eine Verstopfung im Trichter lösen wollten und das Silo von oben betraten. Das Arbeitsinspektorat untersucht nun, wie es zu diesem fatalen Unfall kommen konnte.