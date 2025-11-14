Mann (21) in Silo in Getreide verschüttet – tot

In Ernstbrunn (NÖ) sind zwei Arbeiter in einem Getreidesilo eingesunken. Ein 21-jähriger Rumäne versank und starb trotz rascher Bergung durch die Feuerwehr. Ein 37-jähriger Kollege überlebte leicht verletzt.
Zwei Arbeiter sind am Donnerstagabend auf einem Firmenareal in Ernstbrunn in ein Getreidesilo gestürzt – ein Routinegriff endete in einer Tragödie. Der 21-jährige Rumäne wurde von den Getreidekörnern komplett verschluckt. Die Feuerwehr holte den jungen Mann zwar rasch heraus, doch der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Arbeiter betraten Silo von oben
Sein 37-jähriger Kollege, der bis zum Hals im Getreide steckte, kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Ausgelöst wurde das Unglück, als die beiden eine Verstopfung im Trichter lösen wollten und das Silo von oben betraten. Das Arbeitsinspektorat untersucht nun, wie es zu diesem fatalen Unfall kommen konnte.
