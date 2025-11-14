Die Comedy Hirten kommen zu Ihnen nach Hause

Dieses Jahr feiern die Comedy Hirten das große 20 Jahre Jubiläum und starten mit ihrem neuen Programm „Immer wieder Österreich“. Zum Jubiläumsjahr des Comedy-Quartetts verlost die „Krone“ nun einen Auftritt in den eigenen vier Wänden. Ebenfalls können Sie auch Tickets für Veranstaltungen in Wien und Niederösterreich gewinnen.
Seit 20 Jahren rocken die Comedy Hirten Österreich Kabarett-Bühnen. Dieses Jahr wird das Jubiläum gebührend gefeiert mit der neuen Show „Immer wieder Österreich“. Am 16. Dezember steigt die XXL-Jubiläumsshow im Globe in Wien. „Wir beleuchten Österreich von A bis Z“, erklärt Hirten-Neuzugang Angelika Niedetzky, „von der Politik über den Sport bis zur High Society – nichts wird verschont!“
„Wir beleuchten Österreich von A bis Z. Von der Politik über den Sport bis zur High Society – nichts wird verschont!“
Angelika Niedetzky
Herbert Haider, der mit Christian Schwab und Peter Moizi über zwei Jahrzehnte lang mit unzähligen Radio-Parodien Österreich aufweckte, ergänzt: „Nach 20 Jahren sind wir witziger und frecher als je zuvor. Vieles wird im Alltag immer schwieriger, die Negativmeldungen nehmen zu. Umso wichtiger ist es, dass man den Humor nicht verliert. Und das aktuelle Programm ist unsere lustigste Show aller Zeiten.“
Gags, Gags, Gags
Bei den Comedy Hirten erlebt man ein Gag-Feuerwerk, das unterstreicht auch Hirten-Freund Herbert Prohaska: „Es gibt nichts Schöneres, als wenn der Schmäh rennt.“ Tickets für die Jubiläumsshow am 16. Dezember im Globe und für die große Silvester-Gala im Danubium Tulln gibt es unter www.comedyhirten.at.
Am 28. und 29. Dezember spielen die Comedians auch im Casanova Wien. „Nächstes Jahr geht unsere Tour weiter. Passend zum Thema „Immer wieder Österreich“, suchen wir noch die ausgefallensten Bühnen dieses Landes. Wer coole Ideen hat, soll uns einfach schreiben“, erklärt Niedetzky.
Holen Sie sich die Comedy Hirten ins Wohnzimmer
Die „Krone“ verlost nun ein einzigartiges Erlebnis! Sie können einen privaten und exklusiven Auftritt der Comedy Hirten bei Ihnen zu Hause gewinnen! Egal ob es bei einer Geburtstagsfeier ist, einer sommerlichen Gartenparty oder gemütlich im Wohnzimmer. Erleben Sie Herbert Haider, Christian Schwab, Peter Moizi und Alexander Niedetzky bei sich zu Hause! Zusätzlich verlosen wir auch noch für 15x2 Tickets für die XXXL-Show „Immer wieder Österreich“ am 16. Dezember im Globe in Wien sowie 10x2 Tickets inkl. Meet & Greet für die Silvestershow in Tulln am 31. Dezember.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
