Die Comedy Hirten kommen zu Ihnen nach Hause

Holen Sie sich die Comedy Hirten ins Wohnzimmer

Die „Krone“ verlost nun ein einzigartiges Erlebnis! Sie können einen privaten und exklusiven Auftritt der Comedy Hirten bei Ihnen zu Hause gewinnen! Egal ob es bei einer Geburtstagsfeier ist, einer sommerlichen Gartenparty oder gemütlich im Wohnzimmer. Erleben Sie Herbert Haider, Christian Schwab, Peter Moizi und Alexander Niedetzky bei sich zu Hause! Zusätzlich verlosen wir auch noch für 15x2 Tickets für die XXXL-Show „Immer wieder Österreich“ am 16. Dezember im Globe in Wien sowie 10x2 Tickets inkl. Meet & Greet für die Silvestershow in Tulln am 31. Dezember.