Deutsche rudern zurück: „Das ist aller Ehren wert“

„Das ist aller Ehren wert“

„Vielen Dank an die Österreicher, die absolut Charakter gezeigt und uns wirklich geholfen haben. Der Sieg hat uns viel Druck genommen. Wenn du ins Spiel gehst mit dem Wissen, du musst mit drei Toren gegen Spanien gewinnen, ist das keine angenehme Situation. Dass die Österreicher das durchgezogen haben, ist aller Ehren wert“, sagte Wolff nach dem 34:32-Sieg der DHB-Auswahl im Vorrundenfinale gegen Spanien. Vor dem mit 30:27 gewonnenen Auftaktspiel gegen Österreich hatte der 34-Jährige den Spielstil des Nachbarn als unattraktiven „Anti-Handball“ bezeichnet und gelästert: „Das möchte auch eigentlich keiner sehen.“