„Durch das Urteil ändert sich eigentlich nichts“

Uzi Freyja: „Queere Leute haben Kultur geschaffen“
„Krone“-Interview
Das Urteil des Handelsgerichts Wien zum Klagenfurter Flughafen hatte den Kärntner Weihnachtsfrieden erheblich gestört. Doch für das Tagesgeschäft und die Investitionspläne ändert sich vorerst nichts, wie Eigentümervertreter Martin Payer im Gespräch mit der „Krone“ betont. Der Orasch-Anwalt teilt die Ansichten des Landes nicht.
Die turbulenten Zeiten sind für den Klagenfurter Flughafen anscheinend noch immer nicht ausgestanden. Nachdem Immobilien-Investor Franz-Peter Orasch als Flughafeneigentümer nicht so erfolgreich – wie erhofft – gewesen war, wurde 2023 von der öffentlichen Hand die Call-Option gezogen. Damit wurde der Airport wieder entprivatisiert. Doch nun könnte alles anders kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.