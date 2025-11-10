Vorteilswelt
Am 11.11. um 11.11 Uhr

„Narren“ in Neunkirchen werden neu geweckt

Niederösterreich
10.11.2025 13:00
Ein neues Landesprinzenpaar – Prinzessin Stefanie I. vom Juridicum und Prinz Benjamin I vom ...
Ein neues Landesprinzenpaar – Prinzessin Stefanie I. vom Juridicum und Prinz Benjamin I vom Aktensturm – wird durch die kommende Faschingssaison begleiten.

Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr startet in Neunkirchen der Auftakt zur aktuellen Faschingssaison. Mit dem „Narrenwecken“ präsentiert sich die Bezirkshauptstadt heuer bereits zum vierten Mal als Landesnarrenhauptstadt. Das „Landesnarrenwecken“ selbst findet bereits zum 51. mal statt. 

Endlich ist es wieder so weit. Bereits zum vierten Mal wurde Neunkirchen zur Landesnarrenhauptstadt gekrönt. Und das wird am 11.11. in der Bezirkshauptstadt auch groß gefeiert.  

Das Programm: Ab 8.30 Uhr treffen sämtliche Faschingsgilden in Neunkirchen ein. Am 9.40 Uhr erfolgt dann der Abmarsch sämtlichen Gastgilden von drei verschiedenen Startpunkten aus (Fabriksgasse, Holzplatz und Triesterstraße), wo sie dann ab 10.15 Uhr am Hauptplatz eintreffen und feierlich empfangen werden. Pünktlich um 11.11. Uhr wird dabei auch das neue Landesprinzenpaar, Prinzessin Stefanie I. und Prinz Benjamin I. – begleitet von festlichen Fanfarenklängen, ernannt und gekrönt.

Um 11.11 Uhr wird das neue Landesprinzenpaar gekrönt.
Um 11.11 Uhr wird das neue Landesprinzenpaar gekrönt.

Nach alter Tradition beginnen am 11.11. die Vorbereitungsarbeiten für den kommenden Fasching. Dieses „Landesnarrenwecken“ wird vom Bund Österreichischer Faschingsgilden, Landesverband Niederösterreich (BÖV) seit 1974 durchgeführt. Dabei bewirbt sich jeweils eine niederösterreichische Faschingsgilde für die Durchführung dieser Veranstaltung und wird danach zur „Landesnarrenhauptstadt“ für den kommenden Fasching proklamiert. 

https://www.fasching-noe.at/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
