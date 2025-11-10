„Narren“ in Neunkirchen werden neu geweckt

Das Programm: Ab 8.30 Uhr treffen sämtliche Faschingsgilden in Neunkirchen ein. Am 9.40 Uhr erfolgt dann der Abmarsch sämtlichen Gastgilden von drei verschiedenen Startpunkten aus (Fabriksgasse, Holzplatz und Triesterstraße), wo sie dann ab 10.15 Uhr am Hauptplatz eintreffen und feierlich empfangen werden. Pünktlich um 11.11. Uhr wird dabei auch das neue Landesprinzenpaar, Prinzessin Stefanie I. und Prinz Benjamin I. – begleitet von festlichen Fanfarenklängen, ernannt und gekrönt.