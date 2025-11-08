Zugedröhnt und mit Drogen im Pkw über die Autobahn

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr. Auf der Inntalautobahn A12 im Bereich des Roppener Tunnels führte die Autobahnpolizei Imst Fahrzeugkontrollen durch. Dabei geriet auch der 22-Jährige ins Visier der Beamten. „Im Fahrzeug wurde Cannabiskraut im zweistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt“, so die Ermittler.