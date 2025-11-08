Zugedröhnt und mit Drogen im Pkw über die Autobahn

Das wird für einen Tiroler (22) noch ein kostspieliges Nachspiel haben. Auf der Inntalautobahn A12 saß der Mann am Freitag zugekifft hinter dem Steuer seines Pkw. Zudem fanden die Beamten auch Cannabis in seinem Fahrzeug.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr. Auf der Inntalautobahn A12 im Bereich des Roppener Tunnels führte die Autobahnpolizei Imst Fahrzeugkontrollen durch. Dabei geriet auch der 22-Jährige ins Visier der Beamten. „Im Fahrzeug wurde Cannabiskraut im zweistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt“, so die Ermittler.
Der Polizeiarzt stellte bei dem 22-Jährigen eine Beeinträchtigung fest.
Ein Sprecher der Polizei
Führerschein sofort weg
Daraufhin wurde auch der Lenker selbst ärztlich untersucht. „Der Polizeiarzt stellte bei dem 22-Jährigen eine Beeinträchtigung fest.“ Der Führerschein des jungen Tirolers wurde an Ort und Stelle einkassiert. Auch die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen.
