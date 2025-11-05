Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung läuft

Mann baute mit gestohlenen Autos mehrere Unfälle

Steiermark
05.11.2025 13:32
Der Unbekannte konnte bisher noch nicht angehalten werden (Symbolbild).
Der Unbekannte konnte bisher noch nicht angehalten werden (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Ein unbekannter Täter soll in der Nacht auf Dienstag in Hartberg zwei Pkw und ein E-Bike gestohlen haben. Mit den Fahrzeugen verursachte er mehrere Unfälle und ließ sie beschädigt zurück. Jetzt wird nach Zeugen und Hinweisen gesucht.

0 Kommentare

In Hartberg rastete ein bislang unbekannter Mann in der Nacht auf Dienstag scheinbar völlig aus. Zuerst dürfte er einen unversperrten Pkw aus einem fremden Carport in Betrieb genommen haben. Mit diesem fuhr er durch das Stadtgebiet und verursachte mehrere Sachschadenunfälle. Schließlich ließ er ihn mitten auf der Kreuzung stehen.

Gegen 1.30 Uhr dürfte er dann in weiterer Folge in Schildbach in eine Garage eingedrungen sein und ein abgestelltes E-Bike gestohlen haben. Das E-Bike wurde rund 500 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden. In diesem Bereich dürfte der Täter bewusst vor Hauseingängen nach Hausschlüsseln gesucht, jedoch keine vorgefunden haben.

Fahndung bisher ohne Erfolg
Etwa zwei Kilometer entfernt (Ortsgebiet von Löffelbach) dürfte der Täter einen unversperrt und mit angestecktem Fahrzeugschlüssel abgestellten Pkw vorgefunden haben. Mit diesem Pkw fuhr der Mann wieder nach Hartberg zurück, wo er im Bereich des Alten Stadtparks wieder einen Verkehrsunfall verursachte und den schwer beschädigten Pkw zurückließ. Danach verliert sich die Spur des unbekannten Täters – eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: Mann, etwa 30-40 Jahre alt, Dreitagesbart, dunkelblaue Winterjacke, Jeans, auffallende schwarz-weiß karierte Sportschuhe. Trug einen beim Diebstahl des E-Bikes gestohlenen Fahrradhelm. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hartberg: 059133/6230.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf