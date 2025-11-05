Mann baute mit gestohlenen Autos mehrere Unfälle

Ein unbekannter Täter soll in der Nacht auf Dienstag in Hartberg zwei Pkw und ein E-Bike gestohlen haben. Mit den Fahrzeugen verursachte er mehrere Unfälle und ließ sie beschädigt zurück. Jetzt wird nach Zeugen und Hinweisen gesucht.
In Hartberg rastete ein bislang unbekannter Mann in der Nacht auf Dienstag scheinbar völlig aus. Zuerst dürfte er einen unversperrten Pkw aus einem fremden Carport in Betrieb genommen haben. Mit diesem fuhr er durch das Stadtgebiet und verursachte mehrere Sachschadenunfälle. Schließlich ließ er ihn mitten auf der Kreuzung stehen.
Gegen 1.30 Uhr dürfte er dann in weiterer Folge in Schildbach in eine Garage eingedrungen sein und ein abgestelltes E-Bike gestohlen haben. Das E-Bike wurde rund 500 Meter vom Tatort entfernt aufgefunden. In diesem Bereich dürfte der Täter bewusst vor Hauseingängen nach Hausschlüsseln gesucht, jedoch keine vorgefunden haben.
Fahndung bisher ohne Erfolg
Etwa zwei Kilometer entfernt (Ortsgebiet von Löffelbach) dürfte der Täter einen unversperrt und mit angestecktem Fahrzeugschlüssel abgestellten Pkw vorgefunden haben. Mit diesem Pkw fuhr der Mann wieder nach Hartberg zurück, wo er im Bereich des Alten Stadtparks wieder einen Verkehrsunfall verursachte und den schwer beschädigten Pkw zurückließ. Danach verliert sich die Spur des unbekannten Täters – eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.
Täterbeschreibung: Mann, etwa 30-40 Jahre alt, Dreitagesbart, dunkelblaue Winterjacke, Jeans, auffallende schwarz-weiß karierte Sportschuhe. Trug einen beim Diebstahl des E-Bikes gestohlenen Fahrradhelm. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hartberg: 059133/6230.
