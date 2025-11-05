Mann baute mit gestohlenen Autos mehrere Unfälle

Fahndung bisher ohne Erfolg

Etwa zwei Kilometer entfernt (Ortsgebiet von Löffelbach) dürfte der Täter einen unversperrt und mit angestecktem Fahrzeugschlüssel abgestellten Pkw vorgefunden haben. Mit diesem Pkw fuhr der Mann wieder nach Hartberg zurück, wo er im Bereich des Alten Stadtparks wieder einen Verkehrsunfall verursachte und den schwer beschädigten Pkw zurückließ. Danach verliert sich die Spur des unbekannten Täters – eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.