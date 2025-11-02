Diese Länder trotzen großen Krisen am besten

Die Welt taumelt seit Jahren von einer Krise in die nächste: Die Kriege im Sudan, der Ukraine oder im Nahen Osten, Pandemien oder Zoll-Auseinandersetzungen – überall herrscht große Unsicherheit. Grund genug, die sichersten Länder der Welt zu finden, in denen man in Krisenzeiten leben sollte.