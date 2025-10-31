German Bundesliga
Dortmund plunges Augsburg even deeper into misery!
Borussia Dortmund won 1:0 (1:0) in Augsburg on Friday to kick off the 9th round of the German Bundesliga!
The golden goal was scored by Serhou Guirassy (37th minute). Marcel Sabitzer only came on for BVB in the final quarter of an hour.
Dortmund's fourth competitive win in a row pushed them up to second place in the table, at least temporarily.
Augsburg conceded their seventh defeat in the last nine games and coach Sandro Wagner is counted out.
