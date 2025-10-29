Microsoft und OpenAI bauen Partnerschaft um

Die Microsoft-Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von vier Prozent auf die Nachricht. Kern der Vereinbarung ist ein riesiger Auftrag für den Softwarekonzern: OpenAI verpflichtet sich, weitere Cloud-Dienste im Wert von 250 Milliarden Dollar von der Plattform Azure zu beziehen. Im Gegenzug verzichtet Microsoft auf sein Vorkaufsrecht, der bevorzugte Anbieter für die Rechenleistung von OpenAI zu sein.