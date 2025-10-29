Mishaps at the cemetery
Wrong grave dug: Mourners were already there
The unbelievable case of the missing grave at Klagenfurt's Annabichl cemetery is probably not an isolated incident. More and more stories of gross mix-ups are emerging, some of which are only noticed at the funeral itself.
A funeral is not only associated with great emotional but also financial burdens. It is therefore all the more important that everything goes as smoothly as possible and with the necessary dignity. Unfortunately, shocking mistakes happen time and again - especially in Klagenfurt, such incidents have become more frequent in recent times.
