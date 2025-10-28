Kriminalfall „Dosenbier“: Dieb würgt Mitarbeiter

Wilde Szenen spielten sich in und vor einem Supermarkt im Tiroler Schwaz ab: Ein mutmaßlicher Dieb, der es auf Dosenbier „in größerer Menge“ abgesehen hatte, wurde von einem aufmerksamen Mitarbeiter verfolgt und zur Rede gestellt. Der Verdächtige rastete aus, attackierte und würgte sogar den Angestellten. Nach kurzer Flucht wurde der 50-Jährige gefasst.