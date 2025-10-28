Vorteilswelt
Nach Flucht gefasst

Kriminalfall „Dosenbier“: Dieb würgt Mitarbeiter

Tirol
28.10.2025 13:08
„Eine größere Menge Dosenbier“, wie es die Polizei formulierte, wollte der Verdächtige ohne zu ...
„Eine größere Menge Dosenbier", wie es die Polizei formulierte, wollte der Verdächtige ohne zu bezahlen stehen.

Wilde Szenen spielten sich in und vor einem Supermarkt im Tiroler Schwaz ab: Ein mutmaßlicher Dieb, der es auf Dosenbier „in größerer Menge“ abgesehen hatte, wurde von einem aufmerksamen Mitarbeiter verfolgt und zur Rede gestellt. Der Verdächtige rastete aus, attackierte und würgte sogar den Angestellten. Nach kurzer Flucht wurde der 50-Jährige gefasst.

Am Montagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, schlug der offensichtlich durstige 50-Jährige in dem Supermarkt in Schwaz zu. Der Verdächtige schnappte sich laut Polizei „eine größere Menge Dosenbier“ und marschierte aus dem Geschäft, ohne den Gerstensaft zu bezahlen.

Der Verdächtige setzte sich körperlich zur Wehr, würgte den Mitarbeiter und konnte schließlich flüchten.

Ein Ermittler von der Polizei

Angestellter verfolgte den Dieb
Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte den Einheimischen jedoch beobachtet. Der Angestellte verfolgte den mutmaßlichen Dieb und wollte diesen anhalten. Doch der 50-Jährige zeigte sich davon offenbar unbeeindruckt!

Er wurde rabiat und ließ seine Muskeln spielen. „Der Verdächtige setzte sich körperlich zur Wehr, würgte den Mitarbeiter und konnte schließlich flüchten“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Festnahme während Fahndung
Allzu weit kam der durstige Dosenbier-Dieb aber nicht: Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Einheimische von der Polizei ausgeforscht und festgenommen werden. „Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen zum Sachverhalt laufen. Nach Abschluss der Erhebungen ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck“, so die Exekutive.

Ähnliche Themen
Schwaz
Polizei
KriminalfallSupermarkt
