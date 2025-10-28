100 Tage bis Olympia: Unsere ÖOC-Stars im Check

Die Skispringer gehen nach einer höchst erfolgreichen Vorsaison mit breiter Brust in den Olympia-Winter. Das Team verfügt mit Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl über ein schlagkräftiges Toptrio. Aber auch die zweite Reihe um Maximilian Ortner ist für Spitzenplätze gut. Nicht mehr mit von der Partie ist Michael Hayböck, aus einer langen Verletzungspause kommt Daniel Huber zurück. Einen besonderen Aderlass gab es bei den Skispringerinnen. Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger haben ihre Karrieren beendet, Eva Pinkelnig fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. Übrig geblieben ist eine Rumpftruppe um Lisa Eder und Julia Mühlbacher.