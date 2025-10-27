Thaya erhält Freiheit zurück und Tschechien hilft

Am ehemaligen Eisernen Vorhang konnte sich die Natur frei entwickeln

Früher trennten die Flüsse Thaya und March in großen Teilen ihres Verlaufs die Menschen – dadurch ist in den Regionen an den Staatsgrenzen ein „grüner Streifen“ entstanden, der von der Zivilisation weitgehend unberührt geblieben ist. In der Folge hat sich eine vielfältige Fauna und Flora dies- und jenseits der Staatsgrenzen gebildet. Heute profitiert man durch eine weitgehend unberührte Natur. Nun wird aber auch die Zusammenarbeit in anderen Bereichen – etwa bei vorbeugenden Maßnahmen gegen Hochwassergefahren – intensiviert. Dieses Projekt ist eines davon, da sich der Fluss in wieder verbundenen Überflutungszonen ausbreiten kann.