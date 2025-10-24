Vorteilswelt
Perpetrator on the run

Victim critically injured in knife attack

Nachrichten
24.10.2025 13:37
Symbolic image
Symbolic image(Bild: APA/JAKOB GRUBER)

On Thursday evening, there was a bloody knife attack among youths in Vienna-Meidling. The victim was critically injured.

0 Kommentare

The incident took place at around 6.45 pm on Schedifkaplatz. According to the police, several boys got into a fight and suddenly one of them pulled out a knife and stabbed another. Witnesses immediately alerted the police.

Victim underwent emergency surgery
The victim suffered life-threatening injuries and had to undergo emergency surgery in hospital after receiving first aid from the Vienna emergency services. The young man is now in a stable condition.

Investigation underway
An immediate manhunt for the fleeing perpetrators has so far been unsuccessful. The investigation is still in full swing.

Any useful information will be accepted - also anonymously - at any police station and on 01 31310 57800.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

