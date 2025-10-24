Perpetrator on the run
Victim critically injured in knife attack
On Thursday evening, there was a bloody knife attack among youths in Vienna-Meidling. The victim was critically injured.
The incident took place at around 6.45 pm on Schedifkaplatz. According to the police, several boys got into a fight and suddenly one of them pulled out a knife and stabbed another. Witnesses immediately alerted the police.
Victim underwent emergency surgery
The victim suffered life-threatening injuries and had to undergo emergency surgery in hospital after receiving first aid from the Vienna emergency services. The young man is now in a stable condition.
Investigation underway
An immediate manhunt for the fleeing perpetrators has so far been unsuccessful. The investigation is still in full swing.
Any useful information will be accepted - also anonymously - at any police station and on 01 31310 57800.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
