Kreuzband! Sturm-Hoffnung Grgic unterm Messer

Nach weiterführenden Untersuchungen herrscht nun Gewissheit: Der 19-jährige Kroate erlitt einen Kreuzbandriss und wird sich noch dieser Woche einer Operation unterziehen, die Saison ist für das Eigengewächs des Meisters damit bereits beendet. „Die Verletzung von Leon trifft uns alle sehr. Er ist trotz seines jungen Alters ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, so ein Rückschlag ist für einen jungen Spieler besonders bitter. Wir stehen geschlossen hinter ihm, geben ihm alle Zeit, die er braucht, und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird“, so Sportchef Parensen.