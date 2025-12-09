Kreuzband! Sturm-Hoffnung Grgic unterm Messer

Jetzt ist es gewiss! Sturms Angreiferhoffnung Leon Grgic erlitt im Derby gegen den GAK am Sonntag eine schwere Knieverletzung. Das ergaben die Untersuchungen im Spital.
Vielen zog es im Derby in der 64. Minute eine Gänsehaut auf – vielmehr noch, nachdem man die Bilder im TV und der Fotografen sah. Jene fatale Bewegung, die Leon Grgic im Laufduell mit dem linken Knie machte, ließ wahrlich nichts Gutes erahnen.
Nach weiterführenden Untersuchungen herrscht nun Gewissheit: Der 19-jährige Kroate erlitt einen Kreuzbandriss und wird sich noch dieser Woche einer Operation unterziehen, die Saison ist für das Eigengewächs des Meisters damit bereits beendet. „Die Verletzung von Leon trifft uns alle sehr. Er ist trotz seines jungen Alters ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, so ein Rückschlag ist für einen jungen Spieler besonders bitter. Wir stehen geschlossen hinter ihm, geben ihm alle Zeit, die er braucht, und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird“, so Sportchef Parensen.
