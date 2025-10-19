Rovanperä bringt Führung im Dreiländereck ins Ziel

Kalle Rovanperä hat seine Führung bei der Zentraleuropa-Rallye in souveräner Manier ins Ziel nach Peilstein gebracht und seine Chance auf den dritten Weltmeistertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewahrt!
Der finnische Toyota-Pilot siegte im Dreiländereck mit 43,7 Sekunden Vorsprung auf seinen Titelrivalen Elfyn Evans. Nach dem ersten Saisonausfall des bisherigen Leaders Sebastien Ogier am Samstag übernahm der Waliser aber die Führung in der Fahrerwertung.
„Wir sind klar das beste Team!“
Zwar betrieb Ogier mit der Maximalpunktzahl am Sonntag Schadensbegrenzung, Rovanperä aber verkürzte den Rückstand in der Wertung auf 13 Zähler.
„Wir sind klar das beste Team. Ich bin hungrig und werde alles im Titelkampf geben“, erklärte Rovanperä, der erst kürzlich seinen Rückzug aus der WRC mit Saisonende verkündet hatte. Toyota holte sich vorzeitig den Herstellertitel.
