Einbruch in Einfamilienhaus: Geld und Schmuck weg!

Unbekannte Einbrecher trieben am Samstag im Tiroler Imst ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und erbeuteten daraus Bargeld und Schmuck. Nach dem Coup konnten die Kriminellen unerkannt entkommen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.
Irgendwann zwischen 16.15 und 22.30 Uhr drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Einfamilienhaus am Ahornweg in Imst ein. „Daraufhin wurden sämtliche Räumlichkeiten nach diversen Wertsachen durchsucht“, heißt es vonseiten der Polizei.
Verdächtige Wahrnehmungen melden
Letztlich konnten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehr als 1000 Euro sowie Schmuck erbeuten. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Imst unter der Telefonnummer: 059 133/7100.
