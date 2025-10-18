„Der Humor ist für mich im Alltag lebensrettend“

„Krone“: Nach drei Jahren ist Ihr erstes – sehr erfolgreiches – Programm „Braves Kind“ abgespielt. Was ist bei der Arbeit am zweiten anders gewesen?Chrissi Buchmasser: Beim ersten Programm habe ich überhaupt keine Erfahrung gehabt, wie man sowas überhaupt angeht. Das war eher so nach Gefühl. Man hat Material aus dem ganzen bisherigen Leben – bei den meisten ist das ein Rundumschlag. Im Laufe der drei Jahre habe ich gemerkt, was ich am liebsten auf der Bühne mache und was dem Publikum gefällt. Das konnte ich im Schreibprozess des zweiten Programms jetzt gut nutzen. Und ich habe jetzt eine Regisseurin, Magda Leeb. Sie hat mir in Sachen Schauspiel und Bühnenpräsenz geholfen.