Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nur“ mehr 24.

ÖFB-Elf in Weltrangliste um zwei Ränge abgerutscht

Fußball International
17.10.2025 16:35
Abwärts ist es für David Alaba und Co. in der FIFA-Weltrangliste gegangen ...
Abwärts ist es für David Alaba und Co. in der FIFA-Weltrangliste gegangen ...(Bild: GEPA)

Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer ist in der am Freitag erschienenen neuen Weltrangliste um zwei Positionen auf Rang 24 abgerutscht!

0 Kommentare

Überholt wurden Kapitän David Alaba und Co. von Südkorea und Ecuador. Voran liegt weiter Spanien, unmittelbar dahinter verdrängte Weltmeister Argentinien Frankreich auf Rang drei. Deutschland rückte auf Rang zehn vor. Für die Topfeinteilung für die für 5. Dezember angesetzte WM-Auslosung ist das November-Ranking ausschlaggebend.

Alaba und Co. könnten noch in den dritten Topf abrutschen
Österreich wäre nach derzeitigem Stand gerade noch im zweiten von vier Töpfen. Die ÖFB-Auswahl könnte aber bei durchwachsenen Ergebnissen in den letzten WM-Quali-Partien im November auswärts gegen Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina noch in den dritten Topf abrutschen – sofern man es zur WM schafft.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Fußball International
Bundesliga im Ticker
Union Berlin gegen Gladbach – ab 20.30 Uhr LIVE
„Nur“ mehr 24.
ÖFB-Elf in Weltrangliste um zwei Ränge abgerutscht
Schock im Training!
Verletzt! ÖFB-Torfrau Zinsberger fällt lange aus
Vor dem Topspiel
Kommt Dortmund-Kicker? Das sagen die Bayern-Bosse
240 Mio. € pro Saison
Gagenkaiser enthüllt: Dieser Kicker hängt alle ab!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf