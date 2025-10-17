Wiesberger kratzt an Top Ten, Schwab draußen

Der Burgenländer liegt mit 6 unter Par, schlaggleich mit dem Nordiren Rory McIlroy, auf Rang 17. Auf die Top Ten fehlen Wiesberger zwei Schläge. Für Wiesberger geht es in Indien um einen großen Schritt in Richtung Tourkarte, wofür eine starke Platzierung wichtig wäre. Matthias Schwab (76/72 Schläge) verpasste als 112. den Cut.