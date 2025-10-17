Vorteilswelt
Rekord als großes Ziel

Prominenter Fan! Schreibt Nationalteam Geschichte?

Sport-Mix
17.10.2025 08:14
Toni Polster ist ein großer Fan des Frauensports.
Toni Polster ist ein großer Fan des Frauensports.(Bild: zVg)

Für den Start in die Qualifikation für die EM 2027 hat sich das österreichische Damen-Nationalteam einiges vorgenommen. Gemeinsam mit den Anhängern möchte man Geschichte schreiben. Mit Fußball-Legende Toni Polster gibt’s Unterstützung von einem prominenten Fan.

Die Österreicherinnen bekommen es in der EM-Quali mit Großbritannien, der Schweiz und Norwegen zu tun. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten gelangen in die zweite Phase. Zum Start warten gleich zwei Heimspiele in Wien. In der neuen Sport Arena Wien will das Team von Head Coach Jesper Sundberg Geschichte schreiben.

Lesen Sie auch:
Basketball
Österreichs Frauen haben einen neuen Teamchef
14.10.2025

Den Auftakt macht das Duell mit Norwegen am 12. November (18 Uhr), ehe nur drei Tage später (18 Uhr) die britische Auswahl in Wien gastiert.

Zeichen für den Frauensport
Basketball Austria will dabei ein klares Zeichen für den Frauensport in Österreich setzen: Die Partie gegen Norwegen soll zum Zuschauerrekordspiel eines Damen-Nationalteams werden. „Für unsere größten Töchter – und den gesamten Frauensport in Österreich – wollen wir die bisherige Bestmarke von 1200 Fans deutlich übertreffen“, so die Botschaft des Verbands.

Mehr Sport-Mix
Rekord als großes Ziel
Prominenter Fan! Schreibt Nationalteam Geschichte?
Beachvolleyball
ÖVV-Duell auf Philippinen geht an Dressler/Waller!
Gesundheitliche Gründe
Vierfache Olympiasiegerin beendet Karriere mit 25
Wiener auf Hyrox-Welle
Weltrekord! „Ich hole nach, was ich verpasst habe“
Auftakt nach Maß
Handball-Frauen starten mit Sieg in EM-Quali

