Prominenter Fan! Schreibt Nationalteam Geschichte?

Die Österreicherinnen bekommen es in der EM-Quali mit Großbritannien, der Schweiz und Norwegen zu tun. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten gelangen in die zweite Phase. Zum Start warten gleich zwei Heimspiele in Wien. In der neuen Sport Arena Wien will das Team von Head Coach Jesper Sundberg Geschichte schreiben.