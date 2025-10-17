Prominenter Fan! Schreibt Nationalteam Geschichte?

Für den Start in die Qualifikation für die EM 2027 hat sich das österreichische Damen-Nationalteam einiges vorgenommen. Gemeinsam mit den Anhängern möchte man Geschichte schreiben. Mit Fußball-Legende Toni Polster gibt’s Unterstützung von einem prominenten Fan.
Die Österreicherinnen bekommen es in der EM-Quali mit Großbritannien, der Schweiz und Norwegen zu tun. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten gelangen in die zweite Phase. Zum Start warten gleich zwei Heimspiele in Wien. In der neuen Sport Arena Wien will das Team von Head Coach Jesper Sundberg Geschichte schreiben.
Den Auftakt macht das Duell mit Norwegen am 12. November (18 Uhr), ehe nur drei Tage später (18 Uhr) die britische Auswahl in Wien gastiert.
Zeichen für den Frauensport
Basketball Austria will dabei ein klares Zeichen für den Frauensport in Österreich setzen: Die Partie gegen Norwegen soll zum Zuschauerrekordspiel eines Damen-Nationalteams werden. „Für unsere größten Töchter – und den gesamten Frauensport in Österreich – wollen wir die bisherige Bestmarke von 1200 Fans deutlich übertreffen“, so die Botschaft des Verbands.
