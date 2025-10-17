Gerüchte um Horner sorgen für Ärger bei Hamilton

Hamilton stärkte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur den Rücken, den er bereits aus den Zeiten in den Nachwuchsklassen kennt. „Fred, das gesamte Team und ich arbeiten sehr hart an der Zukunft“, betonte der siebenfache Weltmeister. Er wisse nicht, ob etwas Wahres an den Gerüchten um Horner dran sei, ergänzte Hamilton. Er werde sie auch nicht weiter befeuern. Die Scuderia fährt ihren Zielen in dieser Saison deutlich hinterher. Mit Ferrari schaffte es Hamilton in einem Grand Prix noch nicht aufs Podest. Die nächste Chance bietet sich in Texas, wo Hamilton bereits fünf Mal triumphierte.