Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ferrari-Star genervt

Gerüchte um Horner sorgen für Ärger bei Hamilton

Formel 1
17.10.2025 11:48
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AP/John Locher)

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat die Gerüchte um ein mögliches Engagement des ehemaligen Red-Bull-Teamchefs Christian Horner bei Ferrari als „nicht hilfreich“ bezeichnet. 

0 Kommentare

Der 40-jährige Brite, der vor der Saison von Mercedes zur Scuderia gewechselt war, betonte am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin: „Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte stammen, daher kann ich dazu nicht viel sagen. Als Team lenkt uns das etwas ab.“

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/PHILIPPE LOPEZ)

  Ausgelöst wurde das pikante Thema durch einen Bericht der britischen Boulevard-Zeitung „Daily Mail“. Mehreren Quellen zufolge werde Horner von Ferrari umworben, hatte das Blatt geschrieben. Freunde von Horner hätten bestätigt, dass dieser aktiv nach einem neuen Job in der Formel 1 suche.

Lesen Sie auch:
Steht Christian Horner kurz vor der Rückkehr in die Formel 1?
Die Gespräche laufen
Bahnt sich Formel-1-Hammer um Christian Horner an?
14.10.2025
Premiere vor USA-Hit
Wow-Erlebnis für Hamilton: „Unglaubliches Gefühl!“
17.10.2025

Hamilton stärkte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur den Rücken, den er bereits aus den Zeiten in den Nachwuchsklassen kennt. „Fred, das gesamte Team und ich arbeiten sehr hart an der Zukunft“, betonte der siebenfache Weltmeister. Er wisse nicht, ob etwas Wahres an den Gerüchten um Horner dran sei, ergänzte Hamilton. Er werde sie auch nicht weiter befeuern. Die Scuderia fährt ihren Zielen in dieser Saison deutlich hinterher. Mit Ferrari schaffte es Hamilton in einem Grand Prix noch nicht aufs Podest. Die nächste Chance bietet sich in Texas, wo Hamilton bereits fünf Mal triumphierte.

Fred Vasseur
Fred Vasseur(Bild: AFP/JIM WATSON)

Vasseur soll bei Ferrari wackeln
Bei Ferrari – so der Bericht der „Daily Mail“ – soll Vorstandschef John Elkann das Vertrauen in den Scuderia-Teamchef verloren haben. Vasseur hat den Posten erst im Jänner 2023 übernommen. Ende Juli verlängerte der italienische Sportwagenhersteller den Vertrag mit dem Franzosen um mehrere Jahre, zuvor hatte es auch schon Spekulationen um eine Ablösung des 57-Jährigen gegeben.

Horner war seit dem Einstieg von Red Bull zur Saison 2005 der Teamchef des Austro-Rennstalls. In diesem Jahr trennte sich der Getränkehersteller mitten in der Saison vom 51-jährigen Briten, eine sportliche Talfahrt sowie Schlagzeilen über Vorwürfe einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten ihr gegenüber hatten ihn trotz acht Fahrertiteln während seiner Amtszeit in seiner Position geschwächt. Horner hatte die Vorwürfe bestritten, eine externe Untersuchung sprach ihn davon frei. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2030, beide Seiten einigten sich aber auf eine Auflösung – Horner bekam Berichten zufolge eine hohe zweistellige Millionen-Abfertigung.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf