Embargoverstoß: TSMC droht Milliardenstrafe in USA

Nach Einschätzung des Branchenexperten Lennart Heim von der Denkfabrik Rand Technology and Security and Policy Center hat TSMC in den vergangenen Jahren insgesamt rund drei Millionen der fraglichen Chips produziert. Wegen des Risikos einer Weitergabe an sanktionierte Unternehmen hätte der Auftragsfertiger die Produkte gar nicht erst an chinesische Abnehmer liefern dürfen.