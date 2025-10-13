59-Jähriger überlebte Absturz mit Schlepper

Gegen 14.50 Uhr kam es im Bereich des Schleppliftes der Elferbergbahnen im Zuge von Revisionsarbeiten zum Fahrzeugabsturz. Im Zuge der Abfahrt vom steil nach Nordost abfallenden Gelände kam das Heck des Motorkarrens in Rutschen. Der Fahrer, ein Einheimischer (59), konnte das Heck des Schleppers nicht mehr gerade ausrichten.