59-Jähriger überlebte Absturz mit Schlepper

Bei Bauarbeiten an einem Lift im Stubaital kam es am Montag zum Absturz eines dabei eingesetzten Motorkarrens (Schlepper). Der Lenker wurde aus der Kabine geschleudert, er kam mit Verletzungen davon.
Gegen 14.50 Uhr kam es im Bereich des Schleppliftes der Elferbergbahnen im Zuge von Revisionsarbeiten zum Fahrzeugabsturz. Im Zuge der Abfahrt vom steil nach Nordost abfallenden Gelände kam das Heck des Motorkarrens in Rutschen. Der Fahrer, ein Einheimischer (59), konnte das Heck des Schleppers nicht mehr gerade ausrichten.
Vier- bis fünfmal überschlagen
Aus diesem Grund überschlug sich das Fahrzeug etwa vier bis fünfmal und der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und erheblich verletzt. Nach rund 50 Metern kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand.
Kollege war Zeuge und schlug Alarm
Der 59-Jährige kam etwa 1,5 Meter unterhalb des Fahrzeuges zum Liegen. Ein Mitarbeiter, der den Unfall beobachtet hatte, stieg sofort zum Verunfallten ab und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C1 in die Klinik Innsbruck geflogen.
Im Einsatz standen 18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neustift und sieben Mitglieder der Bergrettung Neustift sowie eine Streife der Polizei Neustift.
