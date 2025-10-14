Heizkosten: Steirer bangen um Zuschuss des Landes

„Anscheinend will die blau-schwarze Landesregierung auf den Heizkostenzuschuss ,vergessen’! Schon längst überfällig im Vergleich zu den letzten Jahren“, schreibt ein besorgter Leser der „Krone“. Tatsächlich ist man hier heuer offenbar etwas in Verzug. Im vergangenen Jahr war der Zuschuss bereits ab 7. Oktober zu beantragen. Anfang Oktober wies auch die KPÖ schon auf diesen Umstand hin. „Trotz der massiven Teuerung könnte der Kürzungskurs der Landesregierung hier fortgesetzt werden“, befürchtet der steirische KPÖ-Vorsitzende Alexander Melinz.