Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch kein Beschluss

Heizkosten: Steirer bangen um Zuschuss des Landes

Steiermark
14.10.2025 06:00
Der Herbst zeigt sich gerade von seiner milden Seite, ohne Heizen geht’s aber kaum mehr.
Der Herbst zeigt sich gerade von seiner milden Seite, ohne Heizen geht’s aber kaum mehr.(Bild: Jauschowetz Christian)

In der Steiermark hat die Heizsaison begonnen. Die Preise entwickeln sich unterschiedlich, einkommensschwächere Haushalte warten gebannt auf Infos zum Landes-Zuschuss.

0 Kommentare

„Anscheinend will die blau-schwarze Landesregierung auf den Heizkostenzuschuss ,vergessen’! Schon längst überfällig im Vergleich zu den letzten Jahren“, schreibt ein besorgter Leser der „Krone“. Tatsächlich ist man hier heuer offenbar etwas in Verzug. Im vergangenen Jahr war der Zuschuss bereits ab 7. Oktober zu beantragen. Anfang Oktober wies auch die KPÖ schon auf diesen Umstand hin. „Trotz der massiven Teuerung könnte der Kürzungskurs der Landesregierung hier fortgesetzt werden“, befürchtet der steirische KPÖ-Vorsitzende Alexander Melinz.

Entscheidung soll diese Woche fallen
Auf Anfrage beim zuständigen Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) heißt es dazu, man befinde sich in der Finalisierung der Budgetverhandlungen. Und: „Wir gehen jedenfalls davon aus, die Öffentlichkeit noch im Laufe der Woche informieren zu können.“

Im Vorjahr belief sich der einmalige Zuschuss auf 340 Euro, bei einer Einkommensgrenze von 1572 Euro (Einpersonenhaushalt) bzw. 2358 Euro (Haushaltsgemeinschaften).

Heizöl wurde günstiger, Preis für Pellets gestiegen
Bei den Heizkosten zeichnen sich in dieser Saison je nach System unterschiedliche Entwicklungen ab. In Graz etwa bleiben die Preise für Fernwärme heuer – nach einem Hoch im Jahr 2022 und Senkungen in den Folgejahren – gleich.

Heizöl ist laut Erhebungen der steirischen Arbeiterkammer etwas günstiger geworden. So kostet ein 3000-Liter-Tank zurzeit im Durchschnitt 3201 Euro – um 72 Euro oder 2,2 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Die AK-Experten raten dazu, unbedingt Anbieter zu vergleichen: Bei einem 3000-Liter-Tank könne man sich bis zu 200 Euro sparen.

Einen deutlichen Preissprung hat es laut AK bei Pellets gegeben: Bei einer Abnahmemenge von sechs Tonnen sind die Preise gegenüber dem Vorjahr um rund 15 Prozent gestiegen. Die Preisspanne liegt zwischen 325 und 340 Euro pro Tonne. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
303.410 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
158.905 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
126.941 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3238 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1270 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
947 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf