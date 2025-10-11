Toronto bei Sieg gegen Boston erneut ohne Pöltl

Michael Gregoritsch: „Nah dran an einer Familie“
ÖFB-Star im Interview
Jakob Pöltl hat am Freitag auch das dritte Spiel der Toronto Raptors in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) verpasst.
Der Center aus Wien musste beim 107:105 vor heimischem Publikum gegen die Boston Celtics weiterhin wegen Rückenproblemen passen.
Bester Scorer der Kanadier beim zweiten Testspielsieg war Gradey Dick mit 22 Punkten. Am Sonntag ist Toronto bei den Washington Wizards zu Gast.
