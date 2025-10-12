„Tatort“ in Dresden: Hier gibt es nur Verlierer

Das Dresdner „Tatort“-Team wurde schon mehrmals durchgemischt, der Abgang von Karin Hanczewski als Kommissarin Karin Gorniak hinterließ bei Fans der Sachsen-Reihe aber doch leichte Unsicherheit. „Siebenschläfer“ ist nun der erste Krimi, in dem sich Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und der aparte Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) als Duo um die Klärung eines Falls bemühen müssen, was nicht nur für die beiden eine gewisse Eingewöhnungszeit notwendig macht.