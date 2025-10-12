„Tatort“ in Dresden: Hier gibt es nur Verlierer

Im neuen Dresden-„Tatort“ „Siebenschläfer“ (20.15 Uhr, ORF 2) ermitteln Winkler und Schnabel erstmals zu zweit – dabei werden unliebsame Erinnerungen neu erweckt.
Das Dresdner „Tatort“-Team wurde schon mehrmals durchgemischt, der Abgang von Karin Hanczewski als Kommissarin Karin Gorniak hinterließ bei Fans der Sachsen-Reihe aber doch leichte Unsicherheit. „Siebenschläfer“ ist nun der erste Krimi, in dem sich Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und der aparte Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) als Duo um die Klärung eines Falls bemühen müssen, was nicht nur für die beiden eine gewisse Eingewöhnungszeit notwendig macht.
„Schnabel muss ein bisschen aufpassen, immerhin sind ihm schon zwei Frauen weggelaufen. Nicht, dass er die verbliebene Kollegin auch noch vergrault“, schmunzelt Brambach angesprochen auf seine Rolle in der neuen Konstellation. Gröschel analysiert folgendermaßen: „Schnabel ist ein sonst verlässlicher Partner, den Leonie schon seit ihrer Kindheit kennt. Aber eine Reaktion auf die Ereignisse ist ungewöhnlich und irritiert Leonie Winkler sehr.“
Der Fall ist bedrückend und gerade in Österreich angesichts der SOS-Kinderdorf-Skandale hart zu verdauen: die 16-jährige Lilly (Dilara Aylin Ziem) büchst mit ihrem mental instabilen Freund Pascal (Florian Geißelmann) nachts aus dem Kinder- und Jugendheim „Siebenschläfer“ aus. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche im angrenzenden Steinbruch gefunden.
Während Pascal flüchtig ist, ermitteln Winkler und Schnabel bei Heimleiterin Saskia Rühe (Silvina Buchbauer), den die Kinder therapierenden Psychiater Lukas Brückner (Hanno Koffler) und dem resoluten Jugendamt-Abteilungsleiter Torsten Hess (Peter Moltzen). Der sonst so kühle Schnabel reagiert zuweilen kratzbürstig und irrational, was die Kollegin verstört. Nach einem zweiten Mord wird die Lage langsam brenzlig.
„Siebenschläfer“ ist ein schwerer und bedrückender „Tatort“, bei dem es am Ende eigentlich nur Verlierer gibt. Leider kann die Intensität der Handlung nicht durchgehend erhalten werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.