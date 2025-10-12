Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“ in Dresden: Hier gibt es nur Verlierer

Unterhaltung
12.10.2025 06:00
Schnabel und Winkler (v.l.) müssen das erste Mal als Duo einen Fall lösen – keine leichte ...
Schnabel und Winkler (v.l.) müssen das erste Mal als Duo einen Fall lösen – keine leichte Aufgabe.(Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan)

Im neuen Dresden-„Tatort“ „Siebenschläfer“ (20.15 Uhr, ORF 2) ermitteln Winkler und Schnabel erstmals zu zweit – dabei werden unliebsame Erinnerungen neu erweckt.

0 Kommentare

Das Dresdner „Tatort“-Team wurde schon mehrmals durchgemischt, der Abgang von Karin Hanczewski als Kommissarin Karin Gorniak hinterließ bei Fans der Sachsen-Reihe aber doch leichte Unsicherheit. „Siebenschläfer“ ist nun der erste Krimi, in dem sich Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und der aparte Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) als Duo um die Klärung eines Falls bemühen müssen, was nicht nur für die beiden eine gewisse Eingewöhnungszeit notwendig macht.

Der 17-jährige Pascal ist aus dem Kinder- und Jugendheim geflüchtet. Ob seiner Probleme wird er ...
Der 17-jährige Pascal ist aus dem Kinder- und Jugendheim geflüchtet. Ob seiner Probleme wird er schnell zum Hauptverdächtigen.(Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan)

„Schnabel muss ein bisschen aufpassen, immerhin sind ihm schon zwei Frauen weggelaufen. Nicht, dass er die verbliebene Kollegin auch noch vergrault“, schmunzelt Brambach angesprochen auf seine Rolle in der neuen Konstellation. Gröschel analysiert folgendermaßen: „Schnabel ist ein sonst verlässlicher Partner, den Leonie schon seit ihrer Kindheit kennt. Aber eine Reaktion auf die Ereignisse ist ungewöhnlich und irritiert Leonie Winkler sehr.“

Der Fall ist bedrückend und gerade in Österreich angesichts der SOS-Kinderdorf-Skandale hart zu verdauen: die 16-jährige Lilly (Dilara Aylin Ziem) büchst mit ihrem mental instabilen Freund Pascal (Florian Geißelmann) nachts aus dem Kinder- und Jugendheim „Siebenschläfer“ aus. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche im angrenzenden Steinbruch gefunden.

Die Mitarbeit seitens des Heimes „Siebenschläfer“ ist mehr als ausbaufähig.
Die Mitarbeit seitens des Heimes „Siebenschläfer“ ist mehr als ausbaufähig.(Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan)

Während Pascal flüchtig ist, ermitteln Winkler und Schnabel bei Heimleiterin Saskia Rühe (Silvina Buchbauer), den die Kinder therapierenden Psychiater Lukas Brückner (Hanno Koffler) und dem resoluten Jugendamt-Abteilungsleiter Torsten Hess (Peter Moltzen). Der sonst so kühle Schnabel reagiert zuweilen kratzbürstig und irrational, was die Kollegin verstört. Nach einem zweiten Mord wird die Lage langsam brenzlig.

„Siebenschläfer“ ist ein schwerer und bedrückender „Tatort“, bei dem es am Ende eigentlich nur Verlierer gibt. Leider kann die Intensität der Handlung nicht durchgehend erhalten werden.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
219.889 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
139.452 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.059 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf