Kollision mit Auto

Mopedlenkerin (17) gegen Frontscheibe katapultiert

Tirol
06.10.2025 11:04
Nach der Erstversorgung wurde die Teenagerin ins Krankenhaus eingeliefert.
Nach der Erstversorgung wurde die Teenagerin ins Krankenhaus eingeliefert.(Bild: Birbaumer Christof)

Schrecklicher Unfall Montagfrüh in Matrei in Osttirol: Eine Mopedlenkerin (17) kollidierte im Bereich einer Kreuzung mit einem Auto, woraufhin sie zunächst gegen die Windschutzscheibe und dann auf die Straße katapultiert wurde. Die Teenagerin erlitt Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert.

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 7 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache war es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen der 17-jährigen Mopedlenkerin aus Osttirol und dem Auto eines Rumänen (33) gekommen.

Zitat Icon

Der 33-jährige Autolenker und weitere unbeteiligte Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab.

Die Polizei

Teenagerin erheblich verletzt
„Die 17-Jährige wurde durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn“, schilderte die Polizei. Die Teenagerin zog sich dabei Verletzungen zu. „Der 33-jährige Autolenker und weitere unbeteiligte Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab“, so die Ermittler weiter.

Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Jugendliche mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es abschließend.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
