Mopedlenkerin (17) gegen Frontscheibe katapultiert

Teenagerin erheblich verletzt

„Die 17-Jährige wurde durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn“, schilderte die Polizei. Die Teenagerin zog sich dabei Verletzungen zu. „Der 33-jährige Autolenker und weitere unbeteiligte Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab“, so die Ermittler weiter.