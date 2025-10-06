Mopedlenkerin (17) gegen Frontscheibe katapultiert

Schrecklicher Unfall Montagfrüh in Matrei in Osttirol: Eine Mopedlenkerin (17) kollidierte im Bereich einer Kreuzung mit einem Auto, woraufhin sie zunächst gegen die Windschutzscheibe und dann auf die Straße katapultiert wurde. Die Teenagerin erlitt Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 7 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache war es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen der 17-jährigen Mopedlenkerin aus Osttirol und dem Auto eines Rumänen (33) gekommen.
Der 33-jährige Autolenker und weitere unbeteiligte Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab.
Die Polizei
Teenagerin erheblich verletzt
„Die 17-Jährige wurde durch die Kollision auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn“, schilderte die Polizei. Die Teenagerin zog sich dabei Verletzungen zu. „Der 33-jährige Autolenker und weitere unbeteiligte Personen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab“, so die Ermittler weiter.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Jugendliche mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es abschließend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.