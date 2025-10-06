„Das zu verspielen, ist wirklich eine Katastrophe“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids drei Niederlagen in Serie, das Wahnsinnsspiel zwischen dem LASK und Hartberg, der neue Tabellenführer Sturm Graz, die Länderspielwoche, George Russell, Marc Marquez und Jannik Sinner (alles im Video oben).