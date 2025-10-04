Horrific accident while driving under the influence: 17-year-old dead

The vehicle left the road on the right at around 1.50 a.m. and initially crashed into a tree on the passenger side. Due to the force of the impact, the car was thrown around its own axis and hit the left side of another tree.

A particularly emotional incident

The 18-year-old driver from the Scheibbs district and a 15-year-old passenger were uninjured. The other two occupants had to be freed from the vehicle by the fire department. Particularly dramatic: some of the young firefighters knew the accident victims personally, most of them come from the neighboring village. "It was a particularly emotional operation for them," says Gottfried Schuller from the St. Georgen am Ybbsfelde fire department.