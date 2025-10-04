Driver without a license
Horrific accident while driving under the influence: 17-year-old dead
A fun evening with friends ended in tragedy on Saturday morning in Ferschnitz in the district of Amstetten (Lower Austria): the driver (18) of the car with three other friends left the road and the car crashed into two trees. All help came too late for a 17-year-old. The driver should not have been behind the wheel for two reasons.
The vehicle left the road on the right at around 1.50 a.m. and initially crashed into a tree on the passenger side. Due to the force of the impact, the car was thrown around its own axis and hit the left side of another tree.
A particularly emotional incident
The 18-year-old driver from the Scheibbs district and a 15-year-old passenger were uninjured. The other two occupants had to be freed from the vehicle by the fire department. Particularly dramatic: some of the young firefighters knew the accident victims personally, most of them come from the neighboring village. "It was a particularly emotional operation for them," says Gottfried Schuller from the St. Georgen am Ybbsfelde fire department.
The passenger (18) had to be taken to hospital with serious injuries. However, all help came too late for the 17-year-old from the Amstetten district: he succumbed to his injuries at the scene of the accident in front of his friends.
The driver should not have been at the wheel for two reasons. A breathalyzer test was positive, the young driver had 0.72 per mille. According to the police, he also does not have a driver's license. Further investigations are underway.
